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Россиянам назвали главные признаки заболеваний печени

Врач Якушев: выраженная слабость может быть признаком заболевания печени
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Болезни печени могут не проявляться явными симптомами на ранних стадиях, однако есть определенные тревожные признаки, которые не стоит игнорировать. Об этом kp.ru рассказал врач-гастроэнтеролог и гепатолог Андрей Якушев.

«Если у вас есть выраженная слабость, субфебрильная температура, пожелтение кожных покровов, появление кровоточивости, которой не было раньше, а также синяков, эти признаки должны насторожить в первую очередь», — сказал врач.

Он отметил, что родственники могут заметить признаки печеночной энцефалопатии, когда головной мозг страдает из-за нарушения работы печени. К ранним признакам болезней печени Якушев также отнес кожный зуд, который появился без видимой причины и не связан с аллергией. По его словам, в ряде случаев он может быть единственным симптомом редкого первичного билиарного холангита.

Британский уролог Крис Иден и профессор гепатологии Университетского колледжа Лондона Кевин Мур до этого рассказали, что после 40–45 лет повышается вероятность развития рака простаты и болезней печени, создавая необходимость проверить здоровье этих органов.

Ранее было найдено средство, значительно снижающее риск рака печени.

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