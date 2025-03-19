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Названы медицинские обследования, которые нужно пройти после 40 лет

Daily Mail: после 40 лет нужно пройти обследование простаты и печени
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

После 40-45 лет повышается вероятность развития рака простаты и болезней печени, создавая необходимость проверить здоровье этих органов. Об этом изданию Daily Mail рассказали британский уролог Крис Иден и профессор гепатологии Университетского колледжа Лондона Кевин Мур.

Доктор Иден объяснил, что рак предстательной железы является самым распространенным видом онкологических заболеваний у мужчин. Болезнь хорошо поддается лечению на ранних стадиях, поэтому своевременная диагностика необходима.

По словам врача, одним из популярных медицинских обследований является анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген) — белок предстательной железы, являющийся онкомаркером. Тем не менее иногда такие тесты дают ложноположительные результаты, которые не подтверждаются после биопсии — прижизненного забора клеток для анализа.

После 40 лет также необходимо уделить пристальное внимание здоровью печени. Злоупотребление алкоголем, ожирение и неправильный образ жизни могут значительно повысить риск жировой болезни печени и цирроза (рубцевания).
Профессор Мур отмечает, что факторы риска развития цирроза часто возникают в возрасте 20 лет. Еще 20 лет требуется для того, чтобы патология проявилась, поэтому 40 лет можно назвать идеальным возрастом для профилактического посещения гепатолога.

Врачи также считают, что после 40 лет необходимо проверить уровни сахара и витамина D в крови, функцию щитовидной железы, пройти скрининг на рак кожи и шейки матки.

Ранее был назван анализ, который может случайно выявить рак почки.

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