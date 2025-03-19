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Найдено средство, значительно снижающее риск рака печени

JAMA: прием статинов уменьшает шансы карциномы печени на 36%
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые Гарвардской медицинской школы обнаружили, что использование статинов значительно снижает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) — наиболее распространенного типа рака печени — и печеночной декомпенсации у пациентов с хроническими заболеваниями печени. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Internal Medicine.

Статины — группа лекарственных препаратов, которые широко используются для снижения уровня холестерина в крови. Они блокируют действие фермента ГМГ-КоА-редуктазы, который играет ключевую роль в производстве холестерина в печени.

Специалисты проанализировали данные 16501 пациента с хроническими заболеваниями печени в возрасте 40 лет и старше. Участников исследования разделили на две группы: принимающие и не принимающие статины. Исследователи оценили 10-летний риск развития ГЦК, печеночной декомпенсации и прогрессирования фиброза печени.

Результаты показали, что прием статинов снизил риск развития ГЦК на 33%, а риск печеночной декомпенсации — на 22%. Эффективнее всего оказались липофильные статины, которые уменьшили шансы появления ГЦК на 36%.

Длительное применение статинов (более 600 кумулятивных суточных доз) снизило риск ГЦК на 40%, а риск печеночной декомпенсации — на 36%. Кроме того, у пациентов, принимавших статины, наблюдалось меньшее прогрессирование фиброза печени.

Гепатоцеллюлярная карцинома остается одной из основных причин летальных исходов от рака во всем мире. Хронические заболевания печени, включая метаболические и алкогольные поражения, являются ключевыми факторами риска.

Статины, помимо снижения уровня холестерина, обладают противовоспалительными, антифибротическими и антиоксидантными свойствами, что делает их перспективными для профилактики осложнений при ГЦК.

Ранее ученые выяснили, что прием статинов снижает потерю мышц у курильщиков, тогда как аспирин — усиливает этот процесс.

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