В России хотят ограничить разведение непородистых животных

Для решения проблемы с безнадзорными кошками и собаками в России необходимо принять меры по законодательному ограничению разведения непородистых животных. С такой инициативой в беседе с 360.ru выступила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

«Единственное, что нам нужно от депутатов, — ограничение на разведение непородистых животных. Больше ничего», — подчеркнула активистка, добавив, что сегодня государство предлагает меры борьбы с бродячими животными, но не с самой социальной проблемой бездомности.

Начинать решение вопроса следует с первопричины. Так, зачастую животных на улице подкармливают пенсионеры, так как после 70 лет для многих это единственное хобби, заключила Дмитриева.

Напомним, в Госдуме одобрили пакет поправок к закону об обращении с животными. Предлагается разрешить регионам усыплять бездомных собак и кошек после истечения срока содержания в приютах, а также в случаях угрозы людям, имуществу или другим животным. Также инициатива предусматривает запрет на подкормку и временное удержание бездомных животных, новые обязанности для владельцев пропавших питомцев и штрафы за вмешательство в отлов, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Нижнем Новгороде предупредили о последствиях закона о бездомных животных.