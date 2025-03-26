В Нижнем Новгороде предупредили о последствиях закона о бездомных животных

В Нижнем Новгороде предупредили о массовом убийстве собак после принятия закона

Законодательное собрание Нижегородской области выразило серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта, внесенного в Госдуму группой депутатов 28 февраля, который предполагает запрет на возврат бездомных животных в места их первоначального отлова и допускает усыпление по истечении определенного срока содержания в приютах. Об этом сообщает РБК.

Управление информполитики заксобрания предупредило о риске массового уничтожения животных из-за неспособности приютов обеспечить долговременное содержание возросшего числа питомцев. Депутаты назвали предложенный подход к решению проблемы бездомных животных абсолютно негуманным.

Нижегородское заксобрание отклонило законопроект, подчеркнув, что предлагаемые меры являются борьбой лишь с последствиями, а не с причинами появления бездомных животных, и поэтому не обеспечат долгосрочного решения проблемы.

Нижегородская область с 2014 года успешно реализует программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), благодаря которой численность бездомных животных снизилась с 16 тысяч до 3 тысяч.

Законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных, в Госдуму внесли в начале марта. В числе прочего он предлагает дополнить положения действующего закона нормой, согласно которой законодательные органы российских регионов смогут самостоятельно устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах.

Ранее режим экстраординарной ситуации ввели в российском городе из-за бездомных собак.