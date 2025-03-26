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Врач рассказал, кому из россиян важно пройти обследование печени

Врач Якушев: людям с сидячим образом жизни важно пройти обследование печени
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Пациентам, которые злоупотребляют алкоголем или страдают хроническим вирусным гепатитом, важно обязательно пройти обследование печени, чтобы выявить болезни органа на ранней стадии. Об этом kp.ru рассказал врач-гастроэнтеролог и гепатолог Андрей Якушев.

«Обратиться к врачам следует пациентам с избыточной массой тела, сидячим образом жизни, повышенным уровнем сахара, установленным диагнозом сахарный диабет, а также людям, у которых есть родственники с заболеваниями печени», — добавил врач.

По его словам, в группе риска также находятся молодые люди с повышенными ферментами печени и пациенты, у которых есть иммунные заболевания. Болезням печени также подвержены люди, которые проходят лечение от туберкулеза, заключил Якушев.

Ученые из Центра биомедицинских исследований Национального института здравоохранения (NIHR) в Манчестере до этого пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа повышает риск развития рака печени, поджелудочной и кишечника, но не эндометрия и груди. Однако оставалось неизвестным, являются ли эти связи причинно-следственными из-за смешения факторов (например, общего фактора риска — ожирения) или ошибок в интерпретации результатов.

Ранее ученые выяснили, что ожирение печени грозит сразу несколькими заболеваниями.

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