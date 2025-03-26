Врач рассказал, кому из россиян важно пройти обследование печени

Пациентам, которые злоупотребляют алкоголем или страдают хроническим вирусным гепатитом, важно обязательно пройти обследование печени, чтобы выявить болезни органа на ранней стадии. Об этом kp.ru рассказал врач-гастроэнтеролог и гепатолог Андрей Якушев.

«Обратиться к врачам следует пациентам с избыточной массой тела, сидячим образом жизни, повышенным уровнем сахара, установленным диагнозом сахарный диабет, а также людям, у которых есть родственники с заболеваниями печени», — добавил врач.

По его словам, в группе риска также находятся молодые люди с повышенными ферментами печени и пациенты, у которых есть иммунные заболевания. Болезням печени также подвержены люди, которые проходят лечение от туберкулеза, заключил Якушев.

Ученые из Центра биомедицинских исследований Национального института здравоохранения (NIHR) в Манчестере до этого пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа повышает риск развития рака печени, поджелудочной и кишечника, но не эндометрия и груди. Однако оставалось неизвестным, являются ли эти связи причинно-следственными из-за смешения факторов (например, общего фактора риска — ожирения) или ошибок в интерпретации результатов.

Ранее ученые выяснили, что ожирение печени грозит сразу несколькими заболеваниями.