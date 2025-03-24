Ожирение печени грозит сразу несколькими заболеваниями, выяснили ученые

Ученые из Каролинского института в Швеции установили, что у людей с жировой болезнью печени повышен риск летального исхода по восьми причинам, в числе которых сердечно-сосудистые заболевания, инфекции и рак. Результаты исследования опубликованы в Journal of Hepatology.

В исследовании приняли участие около 13 тысяч шведов с жировой болезнью печени (неалкогольным стеатогепатитом). Она может развиться у любого человека в возрасте 30 лет и старше, который не злоупотребляет алкоголем, предпочитает жирную калорийную пищу и ведет малоподвижный образ жизни. При этом заболевании в клетках печени (гепатоцитах) накапливаются жироподобные вещества, называемые липидами. Одновременно с этим может начаться фиброз — замещение здоровой ткани органа нефункциональной рубцовой.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья испытуемых и оценили показатели летальности по различным причинам в исследуемой группе. Как и ожидалось, смертность от болезней печени у участников была повышена в 27 раз по сравнению с общей популяцией. Также при неалкогольном стеатогепатите люди уходили из жизни по причине рака печени (чаще в 35 раз), других онкологических заболеваний (чаще на 47%), болезней сердца и сосудов (на 54% чаще).

Также выяснилось, что у людей с ожирением печени был повышен риск смерти от инфекций, желудочно-кишечных заболеваний, болезней дыхательных путей, эндокринных нарушений и внешних причин, но не от психических расстройств.

Ранее было найдено новое «слабое место» рака поджелудочной.