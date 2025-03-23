Диабет повышает риск развития трех видов рака, выяснили ученые

Сахарный диабет второго типа повышает риск развития рака печени, поджелудочной и кишечника, но не эндометрия и груди. К такому выводу пришли ученые из Центра биомедицинских исследований Национального института здравоохранения (NIHR) в Манчестере. Результаты исследования будут представлены на Европейском конгрессе по вопросам ожирения (ECO 2025) 11-14 мая.

Научные работы ранее выявили связь между сахарным диабетом второго типа и онкологическими заболеваниями. Однако оставалось неизвестным, являются ли эти связи причинно-следственными из-за смешения факторов (например, общего фактора риска — ожирения) или ошибок в интерпретации результатов.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 23 750 человек с диабетом и 71 123 здоровых добровольцев. Исследователи учитывали пол, возраст добровольцев, наличие у них вредных привычек и качество питания.

За испытуемыми наблюдали в течение пяти лет. У участников с диабетом второго типа было выявлено 2431 новое первичное онкологическое заболевание, а у участников контрольной группы — 5184. Анализ показал, что диабет был связан с повышением общего риска развития рака на 48% у мужчин и на 24% у женщин вне зависимости от веса.

Ученые установили, что диабет увеличивал риск развития рака кишечника на 27% у мужчин и на 34% у женщин, а поджелудочной железы — на 74% и 100%. Нарушения регуляции сахара в крови также грозили четырехкратным и пятикратным повышением риска развития рака печени у представителей обоих полов соответственно.

Тем не менее, ученые не нашли связи между диабетом, раком эндометрия и раком молочной железы у женщин в постменопаузе.

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