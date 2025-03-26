Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в семи регионах РФ

Порывистый ветер, осадки, метель и гололедица в ближайшие дни прогнозируют в семи регионах России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«В Забайкалье в среду произойдет резкое понижение температуры на 10 градусов, будет сильный снег, на дорогах гололедица и снежный накат. В Бурятии тоже близкая к этому погода», — сказал специалист.

По его словам, ветер до 25 метров в секунду ожидается в Иркутской области, на юге озера Байкал и в Забайкальском крае.

Кроме того, по прогнозам эксперта, сильные осадки в ближайшие несколько дней будут в Приморье — там ожидается снег, мокрый снег и дождь. А ветер, вероятно, усилится до 20 метров в секунду. Возможен гололед на дорогах.

Также в Кемеровской области, Туве и Хакасии обещают метель и ветер до 20 метров в секунду, уточнил Вильфанд.

Накануне Вильфнд спрогнозировал на юге европейской части России потепление до +20...+25°С до конца месяца. По словам эксперта погоды, ночные температуры в Краснодарском крае и Ставрополье еще будут отрицательными — от -1 до -3°С, в самом Краснодаре — от ноля до +3°С.

Метеоролог добавил, что дневные температуры начнут существенно повышаться: температура выше +15...+18°С будет в начале недели, а с четверга, 27 марта, добавятся потоки воздуха с юго-востока, поэтому температура прогнозируется в пределах +20...+25°С. По словам эксперта, такая картина сохранится до конца месяца.

Ранее москвичам назвали дату прихода «автомобильной» весны.