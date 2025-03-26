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Россиянин простил своего знакомого, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью

Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью
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В.Н. Витер. Опыты со ртутью/chemistry-chemists.com

Житель столицы простил своего знакомого, который пытался отравить его пирожком с ртутью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Балакин Д.А. принес свои извинения потерпевшему, предлагал возместить причиненный вред, при этом потерпевший принял извинения, претензий к обвиняемому не имел»‎, — говорится в них.

Ранее по информации столичного депздрава, двоих забрали в больницу якобы после отравления ртутью, которая содержалась в купленной ими выпечке.

Позже правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания.

Агентство уточняет, что Зюзинский суд столицы в феврале отправил Балакина в СИЗО.

До этого на юге Москвы приостановили работу хостела после отравления 70 постояльцев. Установлено, что большинство постояльцев этого хостела — строители, которые работали и питались на стройке. Среди них было зафиксировано массовое отравление, госпитализировали 70 человек.

По данным суда, блюда, которыми питались рабочие, поставлялись компанией «Енидем», гендиректора которой арестовали в феврале по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, компания заключила договоры о поставке еды для строителей, в результате произошло массовое отравление.

Ранее после отравления пенсионеров в петербургском пансионате начали проверку.

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