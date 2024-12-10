Суд оштрафовал певицу Альбину Сексову за разжигание ненависти

Тушинский суд Москвы наложил штраф в размере 10 тысяч рублей на певицу Альбину Сексову (Елена Казарина) за разжигание ненависти на национальной почве в одной из ее песен. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Суд признал исполнительницу виновной в правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях (разжигание ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы и национальности) и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, прокурор нашел на YouTube «музыкальное произведение, содержащее признаки разжигания ненависти или вражды, а также унижения и превосходства над группой лиц по национальному признаку».

Эксперты ЭКЦ ГУ МВД России по Москве провели анализ текста песни и выявили высказывания, которые негативно характеризуют группу лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения.

Суд уведомил певицу о заседании, однако она не явилась на него.

В ноябре на военного эксперта и политолога Александра Артамонова, назвавшего украинцев «людьми второго сорта», составили административный протокол о разжигании ненависти или вражды.

Ранее москвича арестовали за разжигание ненависти после гневного письма в суд.