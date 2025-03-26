В секторе Газа не хватает крови для переливания пострадавшим

Палестинское министерство здравоохранения в секторе Газа объявило о катастрофической нехватке крови в местных больницах. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что масштабные потери в результате обстрелов со стороны Израиля привели к резкому увеличению числа пострадавших. Из-за этого медицинские учреждения не в силах обеспечить необходимое количество крови и ее компонентов.

Ситуация усугубляется продолжающейся блокадой сектора Газа Израилем, препятствующей доставке необходимых медицинских материалов и гуманитарной помощи. Недостаток продуктов питания, чистой воды и лекарств также ограничивает возможности местного донорства крови, что еще больше усугубляет кризисную ситуацию в системе здравоохранения Газы, затрудняя лечение как раненых, так и пациентов с хроническими заболеваниями.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о подготовке Израилем масштабной операции в Газе.