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Режим экстраординарной ситуации ввели в российском городе из-за бездомных собак

В Новокузнецке ввели режим экстраординарной ситуации из-за безнадзорных собак
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Pexels

В Новокузнецке Кемеровской области ввели режим экстраординарной ситуации из-за отлова безнадзорных собак. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

«Ввести режим экстраординарной ситуации в области обращения с животными без владельцев на территории Центрального, Куйбышевского, Заводского, Кузнецкого, Орджоникидзевского районов Новокузнецкого городского округа Кузбасса сроком до 3 месяцев», — говорится в сообщении мэрии.

Городские власти уточнили, что такое решение принято в связи с увеличением количества жалоб жителей на бродячих собак. В сообщении также говорится, что все отловленные собаки помещаются в пункт временного содержания. После этого в течение 10 дней хозяин собаки ее забрать. С 11 дня и до конца месяца власти вправе приять меры в соответствии с законодательством.

Законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных, в Госдуму внесли в начале марта. В числе прочего он предлагает дополнить положения действующего закона нормой, согласно которой законодательные органы российских регионов смогут самостоятельно устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах. Также представителей власти наделят полномочиями принимать другие решения, соотносимые с гарантиями безопасности для граждан.

Ранее в Братске бродячая собака искусала трехлетнего мальчика.

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