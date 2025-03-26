Биолог дала советы по посеву цветов в марте

Петунию следует посеять до конца марта, чтобы успеть получить здоровые растения. В начале весны также высаживают популярные однолетники, такие как флокс Друммонда, львиный зев и астру, сообщила «Известиям» преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

«Сейчас очень популярна петуния — очень красивое и неприхотливое растение, которое обильно цветет все лето до самых заморозков. Есть много сортов, оттенков и форм петунии: бахромчатые, махровые, кустовые, ампельные», — отметила биолог.

По словам Татаренко, семена петунии необходимо посеять в ближайшие дни, так как они прорастают медленно из-за своего мелкого размера. После появления всходов, примерно через две-три недели, рассаду следует пикировать в отдельные горшки с хорошо увлажненным грунтом. Спустя 1-2 недели рекомендуется прищипнуть верхушки растений, чтобы стимулировать образование боковых побегов и бутонов. Петунию можно высаживать в открытый грунт в конце мая или начале июня, в зависимости от погодных условий.

Учитывая сложности с приобретением импортных семян (преимущественно из Польши и Голландии), специалист посоветовала сохранять любимые сорта петунии вегетативным способом — черенкованием, укореняя черенки осенью и высаживая их весной для более раннего цветения.

До этого опрос показал, что больше всего растений заводят бумеры (родившиеся с 1945 по 1964 год): 92% из них держат дома хотя бы один цветок. На втором месте оказались зумеры (родившиеся в период с 1997-го до конца 2000-х): среди них любителей растений оказалось 84%. Миллениалы (родившиеся с 1981 по 1996 год) же расположились на третьем месте — 73%.

Ранее в России призвали повысить пошлины на ввоз цветов из недружественных стран.