В России призвали повысить пошлины на ввоз цветов из недружественных стран

«ПГ»: пошлины на ввоз цветов из недружественных стран могут повысить до 35%

В России предложили повысить таможенные пошлины на цветы из недружественных стран с 20% до 35%, чтобы поддержать отечественных цветоводов и снизить зависимость от импортной продукции. Об этом сообщает «Парламентская газета» по итогам совещания комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Участники рынка также призвали предоставить им льготные долгосрочные инвестиционные кредиты под 5%, которые они хотят направить на строительство и модернизацию теплиц. Срок кредитования они попросили увеличить с 8 до 15 лет. Еще одно предложение — разработка защитного механизма внутри ЕврАзЭС.

Чтобы поддержать рынок, предлагается также начать компенсировать предприятиям до 20% затрат, которые они направляют на выращивание цветов в течение пяти лет. Розничным торговым сетям предложили обратить внимание на отечественные цветы и приоритетно закупать именно их.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов до этого обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку необоснованного повышения цен на цветы.

Ранее сообщалось, что россиянки выбросили более 9 тыс. тонн цветов после 8 марта.