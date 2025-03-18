Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали повысить пошлины на ввоз цветов из недружественных стран

«ПГ»: пошлины на ввоз цветов из недружественных стран могут повысить до 35%
close
Belkin Alexey/Global Look Press

В России предложили повысить таможенные пошлины на цветы из недружественных стран с 20% до 35%, чтобы поддержать отечественных цветоводов и снизить зависимость от импортной продукции. Об этом сообщает «Парламентская газета» по итогам совещания комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Участники рынка также призвали предоставить им льготные долгосрочные инвестиционные кредиты под 5%, которые они хотят направить на строительство и модернизацию теплиц. Срок кредитования они попросили увеличить с 8 до 15 лет. Еще одно предложение — разработка защитного механизма внутри ЕврАзЭС.

Чтобы поддержать рынок, предлагается также начать компенсировать предприятиям до 20% затрат, которые они направляют на выращивание цветов в течение пяти лет. Розничным торговым сетям предложили обратить внимание на отечественные цветы и приоритетно закупать именно их.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов до этого обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку необоснованного повышения цен на цветы.

Ранее сообщалось, что россиянки выбросили более 9 тыс. тонн цветов после 8 марта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами