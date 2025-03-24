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Опрос: зумеры обошли миллениалов по тяге к выращиванию цветов

В редакции Life выяснили, что 84% зумеров выращивают дома цветы
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Mariia Boiko/Shutterstock/FOTODOM

Домашние растения есть у 83% россиян. Об этом сообщает Life со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Профи.ру».

Выяснилось, что больше всего растений заводят бумеры (родившиеся с 1945 по 1964 год): 92% из них держат дома хотя бы один цветок. На втором месте оказались зумеры (родившиеся в период с 1997-го до конца 2000-х): среди них любителей растений оказалось 84%. Миллениалы (родившиеся с 1981 по 1996 год) же расположились на третьем месте — 73%.

Цветы оказались наиболее распространенным видом среди всех растений, они есть у 33% россиян. 25% выращивают овощи, а фрукты — 13%. Микрозелень пользуется популярностью у 21% респондентов. Бобовыми и пряными культурами интересуются лишь 4% и 3% соответственно.

До этого стало известно, что у зумеров и миллениалов есть схожие ценности в работе.

Так, 94% из числа опрошенных представителей этих поколений хотят устроиться на работу в устойчивую и стабильную компанию. Для 93% из них важно современное комфортное место работы, для 89% — имеет значение культура «открытого обсуждения проблем» с начальством и коллегами.

«80% представителей обоих поколений готовы брать на себя больше обязанностей, если это позволит им увеличить свой доход.

Ранее психолог объяснила, как поладить с зумерами на работе.

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