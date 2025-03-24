Россиянам рассказали, что делать, если пенсию не проиндексировали

Россияне, которым по той или иной причине не проиндексировали пенсию, могут обратиться в Социальный фонд с требованием о перерасчете. Об этом «Газете.Ru» заявила cенатор РФ, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«Если пенсия по каким-то причинам не была проиндексирована, можно обратиться в Социальный фонд с требованием пересчитать назначенную сумму пенсии: укажите, что, по вашему мнению, индексация не была проведена по ошибке. Подать заявление по ситуации можно лично в отделении СФР или в МФЦ «Мои документы», а можно сделать это через портал «Госуслуги» или отправить письмо по почте, запросив на почте уведомление о получении», — отметила сенатор.

По ее словам, для перерасчета нужно подготовить копию паспорта, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), документы, подтверждающие право на получение пенсии (например, решение о назначении пенсии), а также доказательства того, что пенсия не была проиндексирована (например, выписку из банка или справку из СФР). Епифанова уточнила, что может потребоваться доверенность — если перерасчет будет оформлять не сам пенсионер, а его поверенное лицо.

Сенатор обратила внимание, что список документов может дополняться: у заявляющего могут попросить трудовую книжку, справку с места работы, справку о наличии иждивенцев или — при необходимости — справку об инвалидности.

По словам Епифановой, обращение в СФР о проверке начисления пенсии может рассматриваться от 5 до 30 календарных дней. Хотя, если потребуются межведомственные запросы или дополнительные документы, процедура может потребовать большего времени, подчеркнула сенатор.

Епифанова заключила, что, если СФР не стал изменять сумму выплат и заявляющий с этим не согласен, он вправе подать жалобу в отделение фонда, вышестоящий орган СФР, в прокуратуру или обратиться в суд.

С 1 января 2025 года пенсии россиян были повышены на 7,3% (по уровню прогнозируемой инфляции за 2024 год), в феврале – на 9,52% (по уровню фактической инфляции за прошлый год), также была доиндексация за январь. С февраля средняя пенсия россиян достигла 25 тыс. рублей.

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