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Депутат рассказал о вступающих в силу с апреля социально значимых новшествах

Депутат Говырин: с 1 апреля в РФ вводятся сборы с блогеров и прибавки к пенсии
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Depositphotos

Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал «Российской газете» о ключевых социальных и экономических изменениях, которые вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

По словам Говырина, в России на 14,75% вырастут социальные пенсии — повышение коснется получателей выплат по инвалидности, потере кормильца и тех, кто не набрал достаточного стажа для страховой пенсии. Военные пенсионеры и чернобыльцы получат дополнительные надбавки, так как их выплаты привязаны к социальным стандартам. Граждане старше 80 лет и инвалиды первой группы смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, что поможет покрыть расходы на лечение и уход.

С 1 апреля также начнут действовать новые правила для водителей. Обязательная пересдача экзаменов в ГИБДД для владельцев иностранных прав, въехавших в Россию или получивших гражданство до 2024 года. Исключением станут только белорусские водительские удостоверения. Кроме того, мотоциклисты станут больше платить за ОСАГО — при расчете стоимости страховки теперь будут учитывать мощность двигателя, что может сделать полисы дороже.

В России также вводится новый сбор для блогеров и рекламодателей в размере 3% с доходов от онлайн-рекламы. Платежи нужно будет вносить ежеквартально.

В школах с 1 апреля ужесточатся правила для иностранных школьников. Тестирование по русскому языку станет для них обязательным при поступлении в российские учреждения и только набравшие проходной балл смогут учиться наравне с россиянами.

По словам депутата, в России также будет ужесточена кредитная политика. В частности, Центробанк РФ введет лимиты на рискованные кредиты — регулирование коснется ипотеки, автокредитов и потребительских займов, что может повлиять на ставки и условия выдачи.

24 марта сообщалось, что в России могут ввести штрафы за публикацию рекламы в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре.

Ранее россиянам рассказали, когда Госдума РФ рассмотрит законопроект о запрете рекламы тарологов.

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