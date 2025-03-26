Суд назначил разбирательство по мошенничеству с Boeing на июнь

Guardian: суд назначил разбирательство по мошенничеству с Boeing Max на июнь

Суд назначил разбирательство по делу о мошенничестве с Boeing 737 Max на июнь 2025 года. Об этом пишет The Guardian.

Разбирательства из-за предполагаемой фальсификации компанией данных о степени безопасности ключевых систем самолета уже несколько лет требуют родственники пассажиров двух трагически закончившихся рейсов в Джакарте и Эфиопии.

В 2024 году Boeing обвинили в стремлении добиться от правительства США отказа от публичного разбирательства дела путем «сделки о признании вины» и уплаты $42 млн в бюджет федерального правительства.

30 января у Boeing 737 нигерийской Max Air подломилась носовая стойка при приземлении.

Две авиакатастрофы с самолетами Boeing 737 Max произошли подряд в 2018 и 2019 году. После этого от этих самолетов отказались Германия, Франция, Австрия, Великобритания, все государства Евросоюза, Вьетнам, Индонезия, Монголия, Оман, Россия, Казахстан и Сингапур, а затем — США. После этого акции «Боинга» резко упали в цене.

Ранее в России заявили о готовности рассмотреть кооперацию с Boeing.