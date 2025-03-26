Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд назначил разбирательство по мошенничеству с Boeing на июнь

Guardian: суд назначил разбирательство по мошенничеству с Boeing Max на июнь
close
Jason Redmond/Reuters

Суд назначил разбирательство по делу о мошенничестве с Boeing 737 Max на июнь 2025 года. Об этом пишет The Guardian.

Разбирательства из-за предполагаемой фальсификации компанией данных о степени безопасности ключевых систем самолета уже несколько лет требуют родственники пассажиров двух трагически закончившихся рейсов в Джакарте и Эфиопии.

В 2024 году Boeing обвинили в стремлении добиться от правительства США отказа от публичного разбирательства дела путем «сделки о признании вины» и уплаты $42 млн в бюджет федерального правительства.

30 января у Boeing 737 нигерийской Max Air подломилась носовая стойка при приземлении.

Две авиакатастрофы с самолетами Boeing 737 Max произошли подряд в 2018 и 2019 году. После этого от этих самолетов отказались Германия, Франция, Австрия, Великобритания, все государства Евросоюза, Вьетнам, Индонезия, Монголия, Оман, Россия, Казахстан и Сингапур, а затем — США. После этого акции «Боинга» резко упали в цене.

Ранее в России заявили о готовности рассмотреть кооперацию с Boeing.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами