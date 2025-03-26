Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мирная жительница пострадала при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Гладков: женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ на поселок Политотдельский
close
Shutterstock

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали поселок Политотдельский Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой везет в областную клиническую больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Чиновник добавил, что в самом населенном пункте выбиты окна в нескольких квартирах многоквартирного дома, в социальном объекте и в надворной постройке на территории частного домовладения.

Накануне вечером дрон ВСУ в селе Казинка Валуйского округа Белгородской области повредил купол храма Казанской иконы Божией Матери. В результате удара никто не пострадал.

24 марта двое взрослых и 12-летняя девочка получили ранения от ударов украинских БПЛА в Курской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами