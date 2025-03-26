Мирная жительница пострадала при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Гладков: женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ на поселок Политотдельский

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали поселок Политотдельский Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой везет в областную клиническую больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Чиновник добавил, что в самом населенном пункте выбиты окна в нескольких квартирах многоквартирного дома, в социальном объекте и в надворной постройке на территории частного домовладения.

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