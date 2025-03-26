На Украине завершили отопительный сезон из-за дефицита газа

Нехватка природного газа на Украине привела к досрочному завершению отопительного сезона, которое произошло в конце марта, на несколько недель раньше запланированного срока. Об этом заявил первый заместитель главы парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кучеренко в интервью на YouTube-канале «Новости.LIVE».

Депутат объяснил это решение инициативой оператора газотранспортной системы Украины и компании «Нафтогаз Украины», вызванной дефицитом голубого топлива.

«Нам не хватает сейчас газа. Поэтому была инициатива об окончании отопительного сезона со стороны оператора газотранспортных сетей Украины «Оператор ГТС Украины», который отвечает за баланс газа, и компании «Нафтогаз [Украины]», — сказал Кучеренко.

Обычно отопительный сезон в стране заканчивается 15 апреля.

24 марта в Киеве приняли решение завершить отопительный сезон, чтобы сэкономить газ. Мэр украинской столицы Виталий Кличко отметил, что такое решение городские власти приняли, учитывая прогноз синоптиков относительно стабильного потепления. Кличко добавил, что для завершения отопительного сезона потребуется около недели.

Ранее в России решили ужесточить требования к подготовке к отопительному сезону.