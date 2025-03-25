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Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой мошенников

Психолог Никишина: жертва мошенников может подбираться по пяти критериям
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Жертвами мошенников чаще всего становятся люди, которые соответствуют пяти критериям. Среди них пожилой возраст, снижение критики и высокий уровень доверчивости, высокая степень утомления и личная заинтересованность, рассказала «Газете.Ru» директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России доктор психологических наук, профессор Вера Никишина.

В основном технологии, которые чаще всего сейчас используют мошенники для извлечения выгоды, — это технологии вовлечения. Для того, чтобы человек вовлекся, ему достаточно любой эмоции: страх, удивление, недоумение, агрессия, раздражение. Чем больше эмоций на старте, тем более вероятным будет тот самый исход, ради которого мошенник обращается к жертвам.

«Любой человек потенциально может быть вовлечен в технологическое воздействие. Есть определенные критерии, по которым мы эту подверженность оцениваем. Это снижение критики и высокий уровень доверчивости. Это старшее поколение, потому что их психическое пространство формировалось вне технологического воздействия. То есть их мозг значительно менее адаптирован к тем новшествам, которые чаще всего используют мошенники как тему сценария. Поэтому для пожилого населения этот риск значительно больше. Факторы неожиданности и утомления тоже способствуют вовлечению. Другой фактор — если в основу сценария ложится персонифицированная тема. Для матери это безопасность ребенка, для ребенка — страх быть обвиненным в каком-то проступке», — рассказала психолог.

Поэтому, чтобы себя обезопасить, важно держать дистанцию.

«Не ведите диалоги с теми, кого вы не знаете. Лучше засомневаться и не получить важную информацию, чем оказаться вовлеченным в мошенническую схему. Дистанция во времени и пространстве — лучший оберег от мошенников. Когда по телефону кто-то представляется официальным лицом, ничто не мешает извиниться и, сделав даже необоснованную паузу, найти нужный контакт на официальном сайте и сделать звонок на горячую линию», — заключила специалист.

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