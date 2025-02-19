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Со дна Балтики достали более 100 кг кокаина

Польские пограничники нашли центнер кокаина на дне Балтийского моря
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Maritime Unit of the Border Guard

На дне Балтийского моря обнаружили 100 кг кокаина. Наркотики предназначались для жителей Польши, передает Radio Gdańsk.

Некоторое время назад пограничная служба вышла на след преступной группы, занимающейся контрабандой наркотиков в крупных размерах. Было установлено, что запрещенные вещества ввозятся в Польшу по морю. В итоге крупную партию — более 100 кг — кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет около 60 млн злотых (более 1,3 млрд руб.), достали с морского дна в районе Гданьского залива.

По подозрению в причастности к контрабанде задержаны уже семь человек, им предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, введении в оборот значительного количества наркотиков, а также их ввозе на территорию Польши. Виновным грозит до 20 лет лишения свободы. Пограничники не исключают дальнейших задержаний по этому делу.

Ранее женщина спрятала в инвалидную коляску 14 кг кокаина и попалась на контрабанде.

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