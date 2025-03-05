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В Германии поймали контрабандистов-дайверов с 280 кг кокаина

Контрабандистов задержали на севере Германии с выловленными из воды 28 кг кокаина
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nationalcrimeagency.gov.uk

На севере Германии задержали контрабандистов с 280 кг кокаина. Они сами достали их из-под воды, сообщает Bild.

Масштабное задержание состоялось 3 марта в гавани Брейка в низовьях реки Везер. Шестерых человек поймали с поличным, когда трое из них, действуя как водолазы, пытались извлечь водонепроницаемые пакеты с кокаином на поверхность и доставить их на берег. Как сообщается, ценный груз был закреплен на корпусе судна, прибывшего из Южной Америки.

В общей сложности следователи изъяли около 280 килограммов кокаина, его рыночнная стоимость оценивается более чем в £30 млн. Подозреваемые в контрабанде выходцы из Румынии, Албании и Колумбии, в возрасте от 38 до 65 лет, находятся под следствием, четверо мужчин уже заключены под стражу.

«Обнаружение такого большого количества контрабандного кокаина и немедленный арест подозреваемых — беспрецедентный случай», — отметили в Центральном управлении уголовного розыска Ольденбурга.

Ранее со дна Балтики достали более 100 кг кокаина.

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