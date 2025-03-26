Белый дом обвинил в скандале с чатом противников Трампа

Директор по коммуникациям аппарата Белого дома Стивен Чун заявил, что информация об утечке данных о военных операциях США в Йемене, опубликованная журналом The Atlantic, является частью целенаправленной кампании против администрации президента Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Чун назвал ситуацию «избитым сценарием», используемым противниками Трампа, указав на повторение подобных разоблачений в прошлые годы. Он обвинил «антитрамповские силы» в манипуляции фактами и использовании «фейковых СМИ» для распространения дезинформации.

«На каждом шагу антитрамповские силы пытались использовать в качестве оружия безобидные действия и превращать их в фальшивое возмущение, которое фейковые СМИ могут использовать для распространения ложной информации», — отметил чиновник.

Он также назвал возмущение по поводу утечки «охотой на ведьм» и попыткой демократов отвлечь общественность от достижений администрации.

На днях редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене.

Ранее Трамп выразил доверие своему помощнику после попадания журналиста в закрытый чат.