Трамп выразил доверие своему помощнику после попадания журналиста в закрытый чат

Трамп: утечка из чата с планами ударов по Йемену — несущественный сбой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сохраняет доверие к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, несмотря на утечку данных из закрытого чата чиновников в мессенджере Signal. Он считает, что это был «‎несущественный сбой», передает телеканал NBC.

Американский лидер поддерживает помощника по нацбезопасности.

«‎Майкл Уолтц усвоил урок, и он хороший человек», — сказал в интервью Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что это первый за два месяца сбой, и он не оказал значительного влияния. Кроме того, Трамп отметил, что присутствие в чате журналиста Джеффри Голдберга также не сказалось на результате операции, а удары по Йемену были «абсолютно успешными».

Накануне редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене.

Ранее Уолтц назвал последствия ударов США по хуситам.