Почти половина россиян заявили, что становятся счастливее с возрастом

Почти половина (47%) россиян признались, что становятся счастливее с возрастом. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне выводов ученых о том, что жители многих стран становятся счастливее, когда достигают отметки в 45 лет. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.
Эта часть респондентов уточнила, что их жизнь наполняется большим смыслом, радостью и гармонией, когда они становятся старше.
«Конечно, с возрастом становлюсь счастливее, ведь мнение окружающих все меньше и меньше меня волнует, и я могу расслабиться и делать, что хочу, не опасаясь осуждения и непонимания», — поделился участник опроса.
При этом 50% не согласны с их мнением. Они уверены, что молодость является самым прекрасным временем в жизни. По их словам, с возрастом прибавляются болезни и мысли о возможностях, которые были упущены.
«Чем дальше уходим от молодости, тем тоскливее становится, начинаешь понимать, как счастливы мы были», — сказал респондент.
Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Они выразили уверенность, что счастье никак не связано с возрастом.
Международная команда ученых до этого доказала, что экологически осознанное поведение, такое как уборка мусора, сокращение отходов или использование экологичного транспорта, способствует ощущению счастья и осмысленности жизни.
Ранее ученые раскрыли, как достичь счастья в жизни.