Почти половина россиян заявили, что становятся счастливее с возрастом

Почти половина (47%) россиян признались, что становятся счастливее с возрастом. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне выводов ученых о том, что жители многих стран становятся счастливее, когда достигают отметки в 45 лет. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

Эта часть респондентов уточнила, что их жизнь наполняется большим смыслом, радостью и гармонией, когда они становятся старше.

«Конечно, с возрастом становлюсь счастливее, ведь мнение окружающих все меньше и меньше меня волнует, и я могу расслабиться и делать, что хочу, не опасаясь осуждения и непонимания», — поделился участник опроса.

При этом 50% не согласны с их мнением. Они уверены, что молодость является самым прекрасным временем в жизни. По их словам, с возрастом прибавляются болезни и мысли о возможностях, которые были упущены.

«Чем дальше уходим от молодости, тем тоскливее становится, начинаешь понимать, как счастливы мы были», — сказал респондент.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Они выразили уверенность, что счастье никак не связано с возрастом.

Международная команда ученых до этого доказала, что экологически осознанное поведение, такое как уборка мусора, сокращение отходов или использование экологичного транспорта, способствует ощущению счастья и осмысленности жизни.

Ранее ученые раскрыли, как достичь счастья в жизни.