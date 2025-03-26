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Вологодский губернатор отказался считать жителей Запада врагами

Вологодский губернатор Филимонов призвал не отгораживаться от Запада железным занавесом
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью «Газете.Ru» призвал не воспринимать обычных людей на Западе так же, как их политических лидеров.

«Я точно не считаю народ, который часто подвержен пропаганде в западных странах, врагом каким-то. Народ — это не истеблишмент, это не отдельные сообщества, управляющие этими западными странами <...> Они [рядовые граждане] не похожи на свои элиты, поэтому отгораживаться железным занавесом я бы не призывал», — пояснил глава региона.

Он добавил, что лично знаком с иностранцами, которые хорошо относятся к России. Чиновник пояснил, что этому способствовало его увлечение спортом (известно, что политик с детства занимался единоборствами, участвовал в российских и международных турнирах).

«Я знаю много людей из западных стран, в том числе благодаря своему спортивному прошлому. Они — абсолютно нормальные люди, которые любят Россию, которые ценят нашу культуру», — резюмировал собеседник «Газеты.Ru».

О том, почему в России важно продолжать преподавать языки западных стран и каким должен быть настоящий патриот своей страны — читайте в полном интервью.

Ранее глава германской разведки (BND) Бруно Каль заявил, что Россия хочет проверить на прочность единство Запада.

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