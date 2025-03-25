Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский пенсионер упал и разбил голову в автобусе, который резко затормозил

В Ростове-на-Дону пенсионер разбил голову из-за резкого торможения автобуса
close
Telegram-канал Это Ростов новости

В Ростове-на-Дону 88-летний мужчина упал и разбил голову из-за резкого торможения автобуса. Об этом со ссылкой на управление Госавтоинспекции сообщает rostov.kp.ru.

Инцидент произошел 25 марта, когда пассажирский автобус ехал по улице Вавилова. В момент, когда водитель транспортного средства затормозил перед остановкой, находившийся в салоне пенсионер упал и разбил себе голову. На кадрах с места происшествия видно, что у пожилого мужчины пошла кровь.

Пострадавшего пенсионера доставили в медицинское учреждение. Подробной информации о его состоянии не поступало. Детали и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.

До этого в Ленинградской области 69-летняя женщина получила серьезную травму, упав в автобусе. Она ударилась о спинку кресла, когда транспорт резко затормозил. По результатам рентгена у нее диагностировали перелом грудины.

Ранее поездка в троллейбусе закончилась для пенсионерки из Петербурга реанимацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами