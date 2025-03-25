Российский пенсионер упал и разбил голову в автобусе, который резко затормозил

В Ростове-на-Дону 88-летний мужчина упал и разбил голову из-за резкого торможения автобуса. Об этом со ссылкой на управление Госавтоинспекции сообщает rostov.kp.ru.

Инцидент произошел 25 марта, когда пассажирский автобус ехал по улице Вавилова. В момент, когда водитель транспортного средства затормозил перед остановкой, находившийся в салоне пенсионер упал и разбил себе голову. На кадрах с места происшествия видно, что у пожилого мужчины пошла кровь.

Пострадавшего пенсионера доставили в медицинское учреждение. Подробной информации о его состоянии не поступало. Детали и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.

До этого в Ленинградской области 69-летняя женщина получила серьезную травму, упав в автобусе. Она ударилась о спинку кресла, когда транспорт резко затормозил. По результатам рентгена у нее диагностировали перелом грудины.

Ранее поездка в троллейбусе закончилась для пенсионерки из Петербурга реанимацией.