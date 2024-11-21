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Поездка в троллейбусе закончилась для пенсионерки из Петербурга реанимацией

78.ru: в Петербурге поездка в троллейбусе закончилась для женщины реанимацией

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Depositphotos

Поездка в троллейбусе закончилась реанимацией для 83-летней жительницы Петербурга. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 20 ноября, когда пожилая женщина ехала в троллейбусе. Водитель общественного транспорта резко затормозил, и пенсионерка ушиблась, получив травмы.

В результате пожилую пассажирку госпитализировали. Врачи диагностировали у нее острое нарушение кровообращения в мозгу и поместили в отделение нейрореанимации. Состояние петербурженки оценивается как тяжелое.

До этого в Карелии женщина родила во время поездки на рейсовом автобусе Медвежьегорск — Петрозаводск. По факту произошедшего назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Уфе водитель обматерил подростка, платившего за проезд картой школьника.

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