Пассажирка автобуса упала и сломала грудину в Ленобласти

В Ленобласти 69-летняя женщина получила серьезную травму, упав в автобусе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 9 декабря в Тосно, когда местная жительница ехала с работы на автобусе. Пассажирка упала и ударилась о спинку кресла, когда транспорт резко затормозил из-за того, что пешеход перебегал дорогу. Женщина решила, что ушиблась, и следующие три дня продолжала ходить на работу.

Однако она все же решила сделать рентген, по результатам которого стало известно, что женщина при падении получила перелом грудины. Ее состояние оценили как удовлетворительное, и поместили в отделение травматологии. Пострадавшая отметила, что ни к кому не имеет претензий.

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