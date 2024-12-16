Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажирка автобуса упала и сломала грудину в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти пассажирка автобуса упала и сломала грудину

close
Freepik

В Ленобласти 69-летняя женщина получила серьезную травму, упав в автобусе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 9 декабря в Тосно, когда местная жительница ехала с работы на автобусе. Пассажирка упала и ударилась о спинку кресла, когда транспорт резко затормозил из-за того, что пешеход перебегал дорогу. Женщина решила, что ушиблась, и следующие три дня продолжала ходить на работу.

Однако она все же решила сделать рентген, по результатам которого стало известно, что женщина при падении получила перелом грудины. Ее состояние оценили как удовлетворительное, и поместили в отделение травматологии. Пострадавшая отметила, что ни к кому не имеет претензий.

Ранее россиянам рассказали, как избежать травм при катании на тюбингах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами