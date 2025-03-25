Во Франции разбились два самолета пилотажной группы

Во Франции разбились два самолета Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France. Об этом сообщил министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню в социальной сети X.

«На востоке Франции только что произошла авария с участием двух Alpha Jet [пилотажной группы] Patrouille de France, участвовавших в репетиции. Задействованы спасательные службы, ведется координация между МВД и вооруженными силами», — написал министр.

Согласно опубликованным на портале Puissance Télévision кадрам, самолеты столкнулись во время выполнения виража. По предварительным данным, оба пилота смогли покинуть воздушные судна.

По данным журналистов, один из самолетов упал на силос компании Calin в коммуне Сен-Дизье. В этом районе пилотажная группа и проводила тренировку.

В феврале на северо-востоке Филадельфии разбился самолет Learjet 55. Согласно данным правоохранительных органов, на борту находились два человека. Однако, по словам министра транспорта Шона Даффи, в самолете было шесть человек.

Ранее в Судане разбился военный самолет.