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В Судане разбился военный самолет

Alrakoba: военный самолет разбился в Судане, члены экипажа и офицеры не выжили
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Военный самолет потерпел крушение в суданском городе Омдурман. Об этом сообщает суданская газета Alrakoba, ссылаясь на военный источник.

По его словам, члены экипажа и несколько офицеров, находившихся на борту воздушного судна, не выжили.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. По его информации, самолет принадлежал армии Судана. Он разбился через несколько минут после взлета с авиабазы Вади-Сейидна в столице страны Хартуме.

До этого находящиеся в оппозиции Силы быстрого реагирования (СБР) Судана объявили о создании независимого правительства. Подписание хартии прошло в ночь на 23 февраля в столице Кении Найроби. Ее заключили более 20 политических партий, 10 организаций гражданского общества и пять военных групп. В документе говорится, что в Судане должна быть создана новая армия, которая будет воздерживаться от вмешательства в политическую жизнь страны, прекратит продолжающуюся гражданскую войну, будет вести борьбу с терроризмом и укрепит дипломатические связи со странами региона.

Ранее в Южном Судане упал самолет.

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