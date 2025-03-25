В СПЧ заявили, что удар по российским журналистам не был случайностью

В комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считают, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским журналистам не был случайным. Об этом говорится в в Telegram-канале СПЧ.

«Тех средств защиты журналистов, которые есть сегодня, явно не хватает. Мы будем совершенствовать законодательство, чтобы избежать потерь. Но без осуждения мирового журналистского сообщества происходящего, эти меры будут не полными», — говорится в сообщении.

В СПЧ добавили, что международным профессиональным организациям стоит почтить память коллег.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки ВСУ на российских журналистов в Луганской народной республике (ЛНР) призвала международные организации ЮНЕСКО, ООН и ОБСЕ отреагировать на произошедшее.

По словам пресс-секретаря ведомства, количество таких ударов увеличивается по мере того, как украинская сторона осознает, что не может «нанести какого-либо урона» России на поле боя. Захарова отметила, что атака на журналистов в ЛНР была целенаправленной. В МИД видят в серии расправ над сотрудниками СМИ России признак недоговороспособности украинских властей. Она добавила, что преступники получат реальные сроки заключения.

Накануне в зоне проведения спецоперации погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в ГУР Украины сообщили о гибели военкора Коробова, но он выжил.