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ВСУ сбрасывают мины нового типа с дронов в Курской области

РИА Новости: ВСУ сбрасывают замаскированные мины с дронов в Курской области
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Depositphotos

В Курской области зафиксированы случаи применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) новой тактики атак с использованием дронов для сброса замаскированных мин. Об этом сообщили бойцы группировки войск «Север», как передает РИА Новости.

В их сообщении отмечается, что противник использует новый тип противопехотных мин. Российские военные уточнили, что мины типа «лепесток» обклеиваются травой для маскировки, после чего сбрасываются с беспилотников, известных как «Баба-Яга». Один дрон обычно может нести два контейнера, каждый из которых содержит по 40 таких мин.

По словам военнослужащих «Севера», подобные атаки происходят преимущественно в ночное время, и в последнее время ВСУ начали использовать этот метод повсеместно.

24 марта сообщалось, что находящиеся в Гоголевке Курской области украинские войска лишились последнего шанса на отступление в Сумскую область Украины. ВСУ заминировали участок местности юго-восточнее Гоголевки, пытаясь сдержать российское наступление.

Днем ранее стало известно, что самодельные мины, изготовленные с использованием 3D-печати, были обнаружены в Суджанском районе Курской области.

Ранее в Москве обнаружили предмет, похожий на мину-лепесток.

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Атаки на Курскую область
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