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В Германии женщина родила 10-го ребенка в 66 лет

Telegraaf: немка родила 10-го ребенка в 66-летнем возрасте
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В Германии женщина родила 10-го ребенка в 66 лет, пишет Telegraaf.

В Берлине 66-летняя Александра Хильдебрандт, директор Музея Берлинской стены, родила своего десятого ребенка. Мальчик по имени Филипп появился на свет на прошлой неделе после 37 недель беременности с весом 3550 граммов и ростом 50 сантиметров. Это уже восьмые роды женщины путем кесарева сечения, что врачи называют уникальным случаем.

Александра впервые стала матерью в 21 год. После 53 лет у нее родились еще восемь детей. Сейчас она воспитывает 12-летних близнецов Элизабет и Максимилиана, 10-летнюю Александру, 8-летнего Леопольда, 7-летнюю Анну, 4-летнюю Марию и 2-летнюю Катарину. Старшие дети женщины — 45-летняя Светлана, работающая врачом, и 36-летний Артем, занимающийся медиацией.

«Если я могу менять подгузники в своем возрасте, почему бы и нет?» — шутит женщина.

Она признается, что с нетерпением ждет моментов, когда вся большая семья сможет собраться за одним столом. Супруги уже приобрели новый просторный дом, так как в старом стало тесно для такого количества детей. Врачи отмечают прекрасное физическое состояние Хильдебрандт, несмотря на ее возраст. Сама женщина связывает это со здоровым образом жизни: правильным питанием, ежедневным плаванием и бегом, а также отказом от вредных привычек.

Ранее мать новорожденного в США возмутила больничная анкета с вопросом об ориентации ребенка.

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