Мать новорожденного в США возмутила больничная анкета с вопросом об ориентации ребенка

Daily Mail: в США мать новорожденного попросили в анкете указать его ориентацию

Больничная анкета вызвала возмущение из-за вопроса о сексуальной ориентации новорожденных в США, пишет Daily Mail.

Лилли Мингл из Нью-Джерси, ожидающая четвертых родов, столкнулась с неожиданной ситуацией во время планового визита в больницу Inspira Health Network. Вместо стандартных документов для подготовки к родам она получила анкету, касающуюся сексуальной ориентации и гендерной идентичности ее будущего ребенка.

«Кто вообще задается такими вопросами? Почему мои налоги пошли на это? И почему только что родивших мам заставляют это заполнять?» — негодует американка.

Чтобы выяснить, насколько распространена такая практика, Мингл провела опрос среди своих подписчиков в соцсетях. Результаты показали, что 68% мам, рожавших в больницах Inspira в прошлом году, получили аналогичную анкету.

«Я знаю, что некоторые родители отказались заполнять анкету, и на них продолжали давить, но в итоге больница отступила», – рассказала Мингл.

Ситуация вызвала широкий резонанс, поднимая вопросы о целесообразности подобных анкет для новорожденных. Многие считают, что такие требования нарушают права родителей и не имеют отношения к медицинской необходимости.

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