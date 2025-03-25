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Избившим до смерти участника спецоперации дали сроки до семи лет колонии

Прокуратура: мужчинам, избившим до смерти участника СВО, огласили приговор
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Краснодаре суд вынес приговор в виде лишения свободы на шесть и семь лет мужчинам, избившим до смерти участника СВО. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

Как установил суд, осенью 2023 года мужчина находился у ночного клуба в Краснодаре. Между ним и охраной произошел конфликт, 22-летний охранник нанес ему удар ногой по голове и распылил в лицо газовый баллончик. Уточняется, что на этой же улице участник СВО подвергся групповому избиению, и в результате скончался. Фигуранты скрылись в Адыгее.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Уточняется, что обвиняемые будут отбывать срок в колонии строгого режима.

16 марта текущего года в Новороссийске двое мужчин напали на участника специальной военной операции. По словам очевидцев, ветеран СВО вместе с женой шел в торговый центр. К ним подошел незнакомец и попросил зажигалку. Пара ответила, что у них ее нет. Между мужчинами началась словесная перепалка. К спору присоединился второй мужчина, и конфликт перерос в драку. Нападавших не смутило то, что перед ними был человек, который получил инвалидность в зоне СВО.

Ранее в Тобольске таксист поругался с ветераном СВО и приставил к его голове пистолет.

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