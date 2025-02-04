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В Иркутской области главаря ОПГ отправили на восемь лет в тюрьму

Прокуратура: в Иркутской области осужден главарь ОПГ нелегальных лесорубов
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РИА Новости

В Иркутской области Нижнеудинский городской суд отправил в колонию главаря организованной преступной группы (ОПГ) нелегальных лесозаготовителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, в мае 2021 года глава лесозаготовительной фирмы под видом законной предпринимательской деятельности создал и возглавил преступную группу. На должность мастеров-бригадиров он привлек пятерых знакомых, а также закупил необходимую для заготовки древесины технику.

«В период с мая 2021 г. по октябрь 2022 г. на территории Нижнеудинского района преступной группой совершены 23 незаконные рубки древесины общим объемом более 930 куб. метров с причинением ущерба свыше 10 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате суд приговорил лидера ОПГ к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также мужчина будет обязан выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Кроме того, он будет лишен права заниматься заготовкой и переработкой древесины.

До этого прокуратура Алтайского края передала в суд материалы уголовного дела в отношении девяти местных жителей, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Ранее в Якутии 14 участников ОПГ осудили за организацию проституции.

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