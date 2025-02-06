В Якутии задержали членов ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков

ФСБ РФ: в Якутии за продажу наркотических веществ задержали 10 членов ОПГ

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Республике Саха (Якутия) задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего под стражей оказались 10 человек, причастных к работе интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Специалисты установили, что его создателем является 32-летний житель Республики Татарстан.

Мужчина привлек к нелегальной деятельности 21-летнего знакомого из города Нерюнгри, расположенного в Якутии, и восемь закладчиков-курьеров. Последние проживали в столичном регионе, Амурской области, а также Алданском и Нерюнгринском районах Республики Саха.

По данным ФСБ РФ, члены преступной группы занимались продажей наркотиков на территории пяти регионов страны. В их числе Якутия, Московская область, Забайкальский край, Татарстан и Амурская область.

Во время обысков сотрудники службы изъяли свыше пяти килограммов запрещенных веществ как растительного, так и синтетического происхождения. Также у злоумышленников нашли 30 млн рублей в виде наличных денег и 10 млн рублей, хранившихся на криптовалютных счетах.

«В отношении 10 лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Обвиняемые по решению суда заключены под стражу», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас специалисты продолжают проводить следственные действия. В том числе им предстоит собрать и закрепить доказательную базу.

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