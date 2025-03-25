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В России подростки написали нецензурное слово на афише Shaman, теперь их проверит полиция

NEFT: полиция ищет подростков, испортивших афишу Shaman
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Telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский»

В Нижневартовске подростки сделали нецензурную надпись на афише певца Shaman. Теперь их проверят полицейские, об этом пишет портал NEFT.

Уточняется, что концерты певца должны пройти в местном Дворце искусств в конце апреля этого года.

«Школьники изрисовали афишу черным маркером и оставили на ней оскорбительную матерную надпись. Фотографию с испорченным плакатом в руках они выложили в социальные сети», — говорится в материале.

До этого в в Нижнем Новгороде двое подростков напали на юношу, жестоко избили его ногами и попали на видео. Инцидент произошел на Чукотской улице. Двое агрессоров разбили бутылку о голову юноши, а затем жестоко избили его ногами по голове. На кадрах с места происшествия видно, как злоумышленники вдвоем избивают молодого человека.

В какой-то момент в происходящее вмешалась случайно проходившая мимо женщина, которая разняла драку. Информации о причинах конфликта между молодыми людьми не поступало.

Ранее подростка задержали за помощь террористической организации.

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