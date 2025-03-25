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Власти Татарстана планируют собирать биометрию у иностранцев

МВД РФ: у приезжающих в Татарстан иностранцев будут собирать биометрию
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой в ходе заседания совета при полпреде президента РФ в ПФО по вопросам реализации государственной миграционной политики заявил, что у прибывающих в Татарстан иностранцев планируют собирать данные биометрии. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, республика вошла в эксперимент по сбору биометрии у всех иностранных граждан, кроме дипломатических сотрудников и граждан Белоруссии. С 1 декабря 2024 года подобный эксперимент осуществляется в Оренбургской области. Таким образом удалось выявить 11 тысяч человек, которым запрещен въезд в РФ.

«Мы приветствуем обращение Раиса (главы. — «Газета.Ru») Татарстана и рассматриваем вопрос о первоочередном вводе вместе с коллегами из пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ этого вопроса на Казань», — пояснил Горовой.

До этого Главное управление МВД РФ по вопросам миграции сообщало, что более 95 тысяч иностранцев находятся в России незаконно.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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