МВД назвало число иностранцев, находящихся в России незаконно

Более 95 тысяч иностранцев из реестра МВД находятся в России незаконно

Более 95 тысяч иностранцев находятся в России незаконно. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления по вопросам миграции МВД России.

По данным Главного управления по вопросам миграции, с момента запуска реестра контролируемых лиц проведено более 688 тысяч проверок. Из них 592 663 человека находятся в стране законно, а 95 608 — незаконно.

В реестре содержатся сведения о гражданах, утративших законные основания для пребывания в России, включая тех, кто находится более трех месяцев без необходимых разрешений. Также в реестр попадают лица с аннулированными документами, а также те, кто имеет обвинительные приговоры или решения о выдворении.

3 февраля первый замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что апрель станет последним месяцем законного пребывания в России мигрантов-нелегалов. Он напомнил, что иностранные граждане могут решить вопросы, связанные с их правовым положением в РФ, до 30 апреля 2025 года. В противном случае, мигранты должны будут покинуть страну.

Ранее Минпросвещения разработало документы для тестирования детей мигрантов на знание языка.