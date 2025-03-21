В Госдуме предложили сажать в тюрьму на пять лет за дискредитацию российской армии

Яровая: ГД предлагает ввести тюремный срок до пяти лет за дискредитацию ВС РФ

Депутаты Государственной думы предложили лишать свободы на срок до пяти лет за дискредитацию ВС России и призывы к санкциям против РФ. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ее слова передает ТАСС.

«По 20 видам преступлений мы устанавливаем возможность вынесения приговора и в тех случаях, когда любые лица, их совершившие, находятся за рубежом, и предусматриваем возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого», — сказала она.

По словам депутата, также предлагается ввести уголовную ответственность со сроком до семи лет и возможностью конфискации имущества, которое было получено в результате совершения преступления или использовалось для его финансирования, для содействующих международным организациям вопреки интересам России, в том числе Международному уголовному суду (МУС). Этих лиц планируется также признавать иностранными агентами.

До этого Ленинский районный суд Смоленска признал Telegram-канал писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) запрещенным на территории Российской Федерации из-за информации, дискредитирующей Вооруженные силы (ВС) России.

Ранее стало известно, что иноагентам запретят заниматься образованием и просвещением в РФ.