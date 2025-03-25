Потерянную около 100 лет назад картину Климта выставили в Австрии

GoodNewsNetwork: в Австрии выставили потерянную 100 лет назад работу художника Климта

Потерянную около 100 лет назад картину художника Густава Климта выставили в Австрии, пишет Good News Network.

В венской галерее Wienerroither & Kohlbacher представлен недавно обнаруженный портрет работы Густава Климта, считавшийся утерянным с 1930 годов. Произведение, изображающее принца Уильяма Нии Нортея Доуону из народа га (современная Гана), оценивается в €15 млн.

Картина была создана в 1897 году, когда африканский правитель посетил Вену в рамках этнографической выставки Völkerschau. В 1923 году наследники Климта продали работу, которая затем перешла в собственность еврейской семьи Кляйн. Спасаясь от нацистских преследований в 1938 году, владельцы были вынуждены оставить коллекцию, и портрет был утерян.

Подлинность работы подтвердил едва различимый штамп на оборотной стороне холста. Эксперты отмечают, что в портрете уже прослеживаются характерные для зрелого Климта декоративные элементы.

Галерея пока не планирует выставлять работу на аукцион. Это открытие особенно значимо, учитывая, что работы Климта регулярно бьют рекорды на арт-рынке — в 2023 году его картина с женским портретом была продана за $108 млн.

Мужчина нашел на свалке картину и продал ее за $33 тысячи.