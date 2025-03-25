Москвич заявил в полицию о похищении дочери-подростка

В Москве правоохранительные органы расследуют внезапное исчезновение 15-летней девушки. О ее пропаже в полицию заявил отец. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК РФ.

По словам мужчины, 24 марта его дочь ушла из дома на улице Черемушки в Новой Москве. С тех пор о местоположении девушки ничего не известно.

По неподтвержденной информации, девушка могла совершать действия по указанию мошенников.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя Главного следственного управления СК России по г. Москве генерал-майора юстиции Андрея Александровича Стрижова», — подчеркнули в ведомстве.

До этого сообщалось, что пропавшая в Ачинске девушка следовала указаниям телефонных аферистов.

Ранее мошенники по аналогичной схеме обманули семью пенсионерки из Москвы: они заставили пожилую женщину уехать в другой регион и потребовали у ее родственников выкуп.