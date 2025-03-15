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В Москве мошенники увезли пенсионерку в другой регион и потребовали за нее выкуп у семьи

Пенсионерка из Москвы поверила мошенникам и уехала в другой регион
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Depositphotos

Сотрудники полиции нашли пенсионерку из Москвы, которая по заданию мошенников уехала в другой регион. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, неизвестные представились работниками поликлиники и выманили у нее личные данные. После этого ей позвонили снова и сообщили о том, что ее данные попали к мошенникам.

Чтобы обезопасить себя, пострадавшая поехала в Тверскую область, где, предположительно, заселилась в арендованный дом и отдала курьеру деньги и телефон.
Тем временем мошенники позвонили семье женщины и, заявив, что ее похитили, потребовали $20 000.

«Для подтверждения своих требований аферисты прислали аудиозапись и видеоролик с изображением женщины, где она якобы просила выполнить их условия», – сообщается в публикации.

Родственники не поверили в угрозы и обратились в полицию. Пенсионерку быстро нашли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Ульяновске пенсионерка лишилась двух квартир и сбережений из-за мошенников.

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