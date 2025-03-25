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Бывшего владельца Климовского патронного завода заочно осудили на 15 лет

«Ъ»: Мособлсуд заочно приговорил к 15 годам экс-владельца КСПЗ за хищения
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Shutterstock

Московский областной суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы находящегося в международном розыске бывшего владельца Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) Хорхе Портилья-Сумина за хищение почти 180 млн рублей и 250 акций оборонного предприятия, а также легализацию похищенного и преднамеренное банкротство завода. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, судебный процесс над мужчиной проходил в закрытом режиме в течение 3,5 года. В итоге судья признал его виновным.

Расследование дела о преднамеренном банкротстве КСПЗ началось в 2002 году. В тот момент МВД сообщило, что молодой москвич Георгий Паниш путем поддельных документов взял под свой контроль оборонное предприятие, которое с 1930-х годов выпускало патроны для всех видов стрелкового оружия.

После этого злоумышленник получил гражданство Мексики и сменил имя на Хорхе Портилья-Сумин с помощью матери, которая вышла замуж за советника по политическим и экономическим вопросам посольства Мексики в СССР Мануэля Портилью-Кеведо.

По версии следствия, в декабре 1986 года Портилья-Сумина расправился с отчимом, матерью и домработницей, за что получил 14 лет колонии. После освобождения в начале 2000-х он вернулся в РФ и провернул аферу по завладению КСПЗ.

20 марта сообщалось, что бывшего совладельца сети магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского могут приговорить к 9,5 года колонии со штрафом более 1 млрд руб.

Ранее пенсионер пытался заживо сжечь соседа из-за давней ссоры.

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