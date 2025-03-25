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Пенсионер пытался заживо сжечь соседа из-за давней ссоры

На Алтае пенсионер пытался сжечь соседа и получил три года колонии
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Freepik.com

70-летний пенсионер из Бийского района решил отомстить соседу за давние обиды, облил его бензином и попытался сжечь заживо. Об этом сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, 70-летний обвиняемый часто ссорился со своим соседом. В один из дней он решил отомстить ему за старые обиды, пришел в гараж к соседу, облил его бензином и бросил в мужчину горящую спичку.

Потерпевший выбил у нападавшего коробок из рук, скрутил его и вызвал полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что оренбурженка подожгла мебель, на которой спали ее знакомые, и сбежала. Подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения подожгла в доме мебель. Убедившись, что огонь распространяется, она скрылась из дома через окно. Знакомые проснулись и потушили возгорание. Подозреваемая призналась, что испытывала к потерпевшим личную неприязнь, вызванную ревностью.

Ранее мужчина проехал 1100 км, чтобы сжечь дом бойфренда своей бывшей девушки.

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