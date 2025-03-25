В Ульяновске подросток приземлился на грузчика с 18-го этажа

«112»: в Ульяновске подросток упал на грузчика, выпав с 18-го этажа жилого дома

В Ульяновске подросток выпал с балкона 18-го этажа жилого дома и упал на грузчика. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На опубликованных журналистами кадрах видно, как парень какое-то время ходил по балкону высотки на улице Врача Сурова, а после полетел вниз. Он упал на голову водителя-экспедитора, который разгружал свой фургон у подъезда. Подросток погиб на месте, а пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

По данным Telegram-канала Baza, пострадавший 40-летний мужчина находится в больнице с тупой травмой живота. Его отправили на операцию.

В декабре прошлого года в Приморье школьница сорвалась с крыши заброшенного здания. 14-летняя девочка вместе с тремя друзьями обследовала заброшенную постройку на улице Сибирцева. Дети пробрались на крышу, в какой-то момент ветхая конструкция обвалилась под ногами у школьницы. Несовершеннолетняя упала с высоты второго этажа. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.

Ранее в Тверской области подросток получил травму, упав со второго этажа заброшки.